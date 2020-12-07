Сборная России по футболу узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022

ТАСС, 7 декабря. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится в понедельник в швейцарском Цюрихе и пройдет в онлайн-формате. Церемония начнется в 20:00 мск. В европейском отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре примут участие рекордные 55 сборных. Они будут разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде. Напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп, т. е. 10 команд.

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Команды, занявшие вторые места в группах, а также две лучшие сборные, победители своих групп в нынешней Лиге наций из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе попадут в плей-офф. Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом пути будут сыграны полуфиналы и финал. Три победителя отберутся в финальную часть чемпионата мира. Таким образом, в финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 европейских сборных. Первый тур отборочного турнира в зоне УЕФА состоится 24-25 марта 2021 года. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Стыковые матчи состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Всего в турнире примут участие примут участие 32 команды, одна путевка отдана хозяевам - сборной Катара. Остальные конфедерации разыграют 29 гарантированных мест (Европа - 13 сборных, Африка - пять, Южная Америка и Азия - по четыре, Северная Америка - три), еще две путевки получат победители межконтинентальных стыковых матчей, в которых примут участие занявшая пятое место в отборе из Южной Америки, лучшая команда четвертого раунда квалификации в Азии, сборная, занявшая четвертое место в отборочной группе в Северной Америке, а также лучшая команда из Океании. Нюансы жеребьевки Сборная России из-за серии неудач в последних товарищеских матчах и играх Лиги наций попала в третью корзину при жеребьевке вместе с командами Ирландии, Северной Ирландии, Норвегии, Венгрии, Исландии, Шотландии, Чехии, Финляндии и Греция. С ними россияне не попадут в одну группу.

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