Голевая феерия. 17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории турнира

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Семнадцатый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стал самым результативным в этом сезоне. Команды забили 27 голов, при этом сыграны только 7 матчей из 8. Увеличить рекордный показатель могут сегодня "Сочи" и "Ахмат", которые закроют программу тура.
"Зенит" - "Урал" - 5:1
Четыре гола из пяти футболисты "Зенита" забили в первом тайме. Дважды отличился признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (17-я, 22-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (30, с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Во второй половине встречи Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти на 77-й минуте, а через пять минут после этого свой первый гол в РПЛ забил полузащитник "Урала" Артем Шаболин. Азмун стал единоличным лидером гонки бомбардиров, на его счету девять мячей в текущем сезоне.
"Спартак" - "Тамбов" - 5:1
Московский "Спартак" впервые с 2013 года обыграл соперника в матче чемпионата России по футболу, забив больше четырех мячей. Оппонент команды Доменико Тедеско "Тамбов" играл без ряда футболистов, отказавшихся выходить на поле из-за долгов по зарплате. Голами в составе москвичей отметились нападающие Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекьель Понсе (64, 90+2) и Самуэль Жиго (87). У "Тамбова" забил нападающий Герман Онугха (65).
"Краснодар" - "Ротор" - 5:0
Нападающий "Краснодара" Ари отметился дублем (14-я и 41-я минуты), второй гол он забил с пенальти, также отличились Магомед-Шапи Сулейманов (43) и Виктор Классон (85, 90 - с пенальти). Ари забил впервые в текущем сезоне, большую часть первой половины которого он пропустил из-за травмы.
"Локомотив" - "Рубин" - 3:1
Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард "Рубина" Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В стартовом составе "Локомотива" дебютировал 19-летний Максим Мухин. "Рубин" не может обыграть "Локомотив" во разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).
ЦСКА - "Химки" - 2:2
В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У "Химок" отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского "Спартака" Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Виктора Гончаренко.
"Динамо" - "Арсенал" - 1:0
Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард "Арсенала" Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против "Сочи" (3:2).
"Ростов" - "Уфа" - 0:1
Гол за уфимскую команду забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Уфы" Владислава Камилова. Исполняющим обязанности наставника "Уфы" в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в "Рубине". Рахимов пропустил встречу из-за недомогания.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|30-14
|33
|4
|Динамо
|17
|9
|3
|5
|23-16
|30
|5
|Ростов
|17
|9
|2
|6
|22-17
|29
|6
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|9
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|17
|5
|4
|8
|20-28
|19
|13
|Арсенал
|17
|3
|5
|9
|17-28
|14
|14
|Уфа
|17
|3
|4
|10
|14-29
|13
|15
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8