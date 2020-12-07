Голевая феерия. 17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории турнира

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Семнадцатый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стал самым результативным в этом сезоне. Команды забили 27 голов, при этом сыграны только 7 матчей из 8. Увеличить рекордный показатель могут сегодня "Сочи" и "Ахмат", которые закроют программу тура. "Зенит" - "Урал" - 5:1

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Четыре гола из пяти футболисты "Зенита" забили в первом тайме. Дважды отличился признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (17-я, 22-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (30, с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Во второй половине встречи Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти на 77-й минуте, а через пять минут после этого свой первый гол в РПЛ забил полузащитник "Урала" Артем Шаболин. Азмун стал единоличным лидером гонки бомбардиров, на его счету девять мячей в текущем сезоне. "Спартак" - "Тамбов" - 5:1

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Московский "Спартак" впервые с 2013 года обыграл соперника в матче чемпионата России по футболу, забив больше четырех мячей. Оппонент команды Доменико Тедеско "Тамбов" играл без ряда футболистов, отказавшихся выходить на поле из-за долгов по зарплате. Голами в составе москвичей отметились нападающие Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекьель Понсе (64, 90+2) и Самуэль Жиго (87). У "Тамбова" забил нападающий Герман Онугха (65). "Краснодар" - "Ротор" - 5:0

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Нападающий "Краснодара" Ари отметился дублем (14-я и 41-я минуты), второй гол он забил с пенальти, также отличились Магомед-Шапи Сулейманов (43) и Виктор Классон (85, 90 - с пенальти). Ари забил впервые в текущем сезоне, большую часть первой половины которого он пропустил из-за травмы. "Локомотив" - "Рубин" - 3:1

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Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард "Рубина" Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле. В стартовом составе "Локомотива" дебютировал 19-летний Максим Мухин. "Рубин" не может обыграть "Локомотив" во разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1). ЦСКА - "Химки" - 2:2

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В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У "Химок" отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского "Спартака" Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Виктора Гончаренко. "Динамо" - "Арсенал" - 1:0

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Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард "Арсенала" Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против "Сочи" (3:2). "Ростов" - "Уфа" - 0:1

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Гол за уфимскую команду забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Уфы" Владислава Камилова. Исполняющим обязанности наставника "Уфы" в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в "Рубине". Рахимов пропустил встречу из-за недомогания.