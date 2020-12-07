Квят считает, что провел лучший уик-энд в году на Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне

ТАСС, 7 декабря. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел лучший уик-энд в текущем году на Гран-при Сахира в Бахрейне. Комментарий Квята приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Альфа Таури".

Гран-при Сахира завершилось гонкой в воскресенье. Победителем этапа стал мексиканский пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес. Квят стал 7-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 11-м.

"Для меня это был очень хороший уик-энд, - сказал Квят. - Я надеялся на лучший результат, но все же седьмое место - это неплохо. У меня была отличная квалификация, и я проехал почти идеальную гонку, поэтому остался доволен своим выступлением".

"Это лучший уик-энд в году для меня. Был темп, и мы были близки к подиуму. Была одна точка, когда Карлоса Сайнса, меня и Даниэля Риккьярдо разделяли всего пару десятых. Это было очень интересно. Здорово приносить домой заслуженные очки", - добавил российский пилот.

Квят занимает 14-е место в общем зачете, набрав 32 очка. Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби с 11 по 13 декабря.