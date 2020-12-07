В Минспорте допустили запуск программы "Земский тренер" с 2022 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минспорт РФ считает возможным реализацию программы "Земский тренер" по аналогии с уже действующими "Земский учитель" и "Земский доктор" с 2022 года при условии бюджетного финансирования. Об этом говорится в ответе министерства на запрос председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, сообщили в понедельник в пресс-службе депутата.

"Реализация проекта "Земский тренер" возможна начиная с 2022 года при условии выделения Министерству спорта РФ из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований, об этом говорится в ответе Министерства спорта РФ", - указано в сообщении.

"Проект "Земский тренер" концептуально одобрен коллегами из правительства", - добавил сам депутат, выразив надежду на то, что в 2022 году на его реализацию будет выделено финансирование. "Эта программа способствует притоку профессиональных, любящих свою работу и детей тренеров даже в самые отдаленные уголки России, где ощущается острая нехватка квалифицированных тренеров, и это создает огромную проблему для вовлечения населения в занятия спортом. Реализация "Земского тренера" позволит нарастить темпы развития детско-юношеского спорта в России, вовлечь молодое поколение в занятия физической культурой и, возможно, обрести новых олимпийских чемпионов", - считает он.

В направленном в сентябре в Минспорт РФ обращении Пайкин предложил разработать и запустить программу "Земский тренер", направленную на привлечение квалифицированных тренеров на работу в сельскую местность и малые города. По мнению Пайкина, меры поддержки могут быть аналогичны тем, что предусмотрены программами "Земский доктор" и "Земский учитель" - прежде всего стимулирующие единоразовые выплаты, а также создание жилищных условий.