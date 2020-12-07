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Допинг в спорте

РУСАДА не будет оглашать фамилии всех кандидатов на пост генерального директора

Отбор кандидатов завершится 31 марта 2021 года
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оглашать фамилии кандидатов на пост генерального директора организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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Российское антидопинговое агентство 1 декабря открыло конкурс на замещение должности генерального директора. Отбор завершится 31 марта 2021 года.

"РУСАДА не будет озвучивать фамилии кандидатов на пост генерального директора агентства, - сказали в пресс-службе. - Сама процедура этого не подразумевает. Процесс конкурсного отбора в данном случае похож на процедуру классического трудоустройства".

"Это не выборы главы спортивной федерации, к примеру, когда претенденты публично представляют свои программы. Мы не будем сообщать, кто прислал нам резюме, но если кто-то из соискателей сам захочет сказать, то это его право", - добавили в пресс-службе.

28 августа с поста генерального директора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, который занимал эту должность с августа 2017 года. Исполняющим обязанности гендиректора агентства был назначен Михаил Буханов.

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