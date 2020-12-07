FIS не будет сокращать количество этапов "Тур де Ски"

ТАСС, 7 декабря. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала командам Норвегии, Швеции и Финляндии в просьбе о сокращении количества этапов многодневки "Тур де Ски". Об этом сообщил рейс-директор FIS Пьер Миньерей, чей комментарий приводит телеканал NRK .

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Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии попросили организаторов "Тур де Ски" сократить программу многодневки из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

"Менять программу нельзя, это влечет за собой слишком большие последствия для организаторов на международном и местном уровнях, - сказал Миньерей. - Изменить программу нереально".

"До старта осталось меньше месяца, как мы можем изменить программу? Если мы начнем выдумывать, то убытки понесут все", - добавил он.

Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов.