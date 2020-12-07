Представитель WADA войдет в конкурсную комиссию по выборам генерального директора РУСАДА

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) войдет в состав конкурсной комиссии, которая до конца марта должна определиться с кандидатурой нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

РУСАДА не будет оглашать фамилии всех кандидатов на пост генерального директора

Российское антидопинговое агентство 1 декабря открыло конкурс на замещение должности генерального директора. Отбор кандидатов завершится 31 марта 2021 года.

"В комиссию будут входить представители различных профильных отделов РУСАДА, наблюдательного совета и Всемирного антидопингового агентства, - сказали в пресс-службе. - Соответственно, назначение нового генерального директора будет согласовано с WADA, так как сама процедура конкурсного отбора предварительно пройдет с участием его представителя".

Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил журналистам, что комиссия будет сформирована в середине декабря.

28 августа с поста генерального директора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, который занимал эту должность с августа 2017 года. Исполняющим обязанности гендиректора агентства был назначен Михаил Буханов.