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Футбол в России

Игорь Ефремов ушел с поста президента ФНЛ

Об этом ТАСС сообщил источник
Игорь Ефремов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игорь Ефремов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Игорь Ефремов покинул пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

По информации источника, Ефремов объявил о решении покинуть пост президента лиги на заседании общего собрания клубов ФНЛ. Собрание приняло его отставку.

"Ефремов подал в отставку по своей инициативе", - сообщил собеседник агентства.

Ефремову 51 год, он возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Ефремов является председателем Федерации футбола Московской области, он возглавляет организацию с 2004 года.

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