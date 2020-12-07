Азмун: "Зенит" в матче Лиги чемпионов с "Боруссией" будет играть на победу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с дортумндской "Боруссией" будет играть на победу, несмотря на то, что уже лишился шансов на продолжение борьбы в турнире. Такое мнение на пресс-конференции высказал нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

"Эта игра не имеет турнирного значения, но мы настроены показать максимум, - сказал Азмун. - В Лиге чемпионов нет товарищеских игр, будем играть на победу".

Он добавил, что не будет говорить про слабые стороны "Боруссии", отметив, что на них футболистам укажут в тренерском штабе. Азмун также выразил надежду на то, что в следующем году "Зениту" удастся лучше выступить в Лиге чемпионов. "Так получилось в этом году, что мы не смогли выйти из группы. Возможно, это из-за того, что в некоторых играх немного не так настроились, но надеюсь, что в следующем году будем лучше выступать", - сказал футболист.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что команда не намерена расслабляться, несмотря на незначительность данной игры. Семак рассказал, что в петербургской команде помнят о предстоящих матчах с московскими "Cпартаком" и "Динамо" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). "Что касается наших матчей в чемпионате России - нам нужно сейчас проводить наших игроков через матч не в ущерб командным действиям, чтобы к следующей игре все были в строю", - сказал главный тренер.

"Боруссия" уже обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов - она занимает первое место в турнирной таблице с 10 очками. "Зенит" (1 очко) лишился шансов на продолжение участия в турнире после проигрыша 3 декабря "Брюгге" со счетом 0:3.