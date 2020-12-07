Биатлонисты Павлова и Елисеев представят сборную России на "Рождественской гонке"

ТАСС, 7 декабря. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выступят на "Рождественской гонке" в Рупольдинге. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Изначально организаторы гонки приглашали выступить чемпионов мира Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, но оба спортсмена отказались от участия. В ноябре стало известно, что Юрлова-Перхт пропустит сезон из-за беременности.

Рождественская гонка является коммерческим стартом, в 2020 году она состоится 28 декабря. На протяжении последних лет гонку принимал домашний стадион футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, но из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести старт в Рупольдинг.

В гонке каждая команда состоит из мужчины и женщины. Участником первой в истории "Рождественской гонки" в 2002 году стал нынешний президент СБР Виктор Майгуров, занявший тогда второе место в паре с Альбиной Ахатовой. Последними победителями из России являются тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт, ставшие первыми в 2017 году.