Проект спорткомплекса "Карелия-Арена" будет готов в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Проект нового спортивного комплекса "Карелия-Арена" в Петрозаводске планируют подготовить к февралю 2021 года. Сейчас в документацию вносят исправления на замечания экспертизы, сообщил ТАСС министр спорта республики Алексей Ермашов.

"Сейчас проект перешел с результатом на 2021 год, - сказал собеседник агентства. - Карелгосэкпертиза плотно работает по устранению замечаний подрядчиком. Наша задача объяснить, что желательно все проектные работы завершить до февраля 2021 года, чтобы претендовать на финансирование в 2022-м и последующих годах".

Как ранее сообщал ТАСС, первоначально подготовить новый вариант проекта спортивной площадки, учитывающий условия для проведения матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), планировалось в первом полугодии 2020 года. На продление сроков, по словам Ермашова, повлияла пандемия коронавируса. "По объектным причинам произошла задержка - в связи с дистанционным форматом работы, с перестраиваем процессов в период пандемии", - отметил глава регионального ведомства.

Строительство спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" входило в перечень объектов, которые должны были возвести в рамках федеральной целевой программы развития региона до 2020 года, приуроченной к его 100-летию. Первоначально арена на 4 тыс. мест оценивалась в 1 млрд рублей, однако в 2019 году ее стоимость выросла до 4 млрд рублей. Тогда же власти республики заявили, что строительство будет происходить за счет федеральных средств, а к реализации проекта присоединилось Министерство спорта РФ.

Было решено внести изменения в проектно-сметную документацию спорткомплекса для возможности проведения матчей КХЛ и концертов, добавив резервное техническое поле, а также увеличив вместимость арены до 5-5,5 тыс. зрителей с обустройством многоуровневой парковки. Строительство "Карелии-Арены" предполагается на участке возле уже существующего республиканского спортивного комплекса "Курган", где тренируются биатлонисты и лыжники. В рамках программы социально-экономического развития Карелии в его обновление планируется вложить 1 млрд рублей, за счет которых проведут реконструкцию биатлонного стрельбища, а также увеличат лыжероллерную трассу.