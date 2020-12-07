Биатлонистке Резцовой присвоено звание мастера спорта международного класса

ТАСС, 7 декабря. Двукратному серебряному призеру чемпионата Европы по биатлону россиянке Кристине Резцовой присвоено звание мастера спорта международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Также звание мастера спорта международного класса присвоено биатлонистам Кариму Халили, Анастасии Шевченко и чемпионке Европы среди юниоров (2019) в беге на 400 м Полине Миллер.

Резцовой 24 года, на чемпионате Европы в 2020 году она завоевала две серебряные медали - в гонке преследования и смешанной эстафете. Также она является победительницей одного этапа Кубка мира в эстафетной гонке. Текущий сезон спортсменка пропускает по причине беременности.

Халили 22 года, в прошлом сезоне он завоевал серебро чемпионата Европы в гонке преследования, после чего получил приглашение в основную сборную для выступления на Кубке мира. 14 марта он набрал первые очки, заняв 25-е место в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти.

21-летняя Шевченко - двукратная чемпионка мира среди юниоров. Миллер 20 лет, помимо победы на юниорском ЧЕ, в ее активе две золотые и одна серебренная награда чемпионатов России по легкой атлетике.