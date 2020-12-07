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Женский ЧЕ-2020 по гандболу

EHF вынесла предупреждение женской сборной России за нарушение протокола безопасности

На чемпионате Европы в Дании главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России Денисом Богомоловым

ТАСС, 7 декабря. Европейская федерация гандбола (EHF) вынесла предупреждение женской сборной России за нарушение правил по противодействию коронавирусу на чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Ранее датский канал TV2 сообщал, что главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России Денисом Богомоловым, который находился вне "пузыря" на трибуне без защитной маски. Разговор между Мартином и Богомоловым завершился рукопожатием.

В пресс-службе ФГР телеканалу TV2 сообщили, что незадолго до разговора Богомолов сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, а сборная России отменила тренировку до результатов тестирования.

Помимо сборной России, EHF вынесла предупреждение за несоблюдение протокола безопасности командам Испании, Сербии, Хорватии и Чехии. Повторные нарушения правил будут наказаны снятием с турнира.

Турнир проходит в Дании. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.

Теги
Женский ЧЕ-2020 по гандболу
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