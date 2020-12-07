В состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала вошли 18 игроков из КХЛ

ТАСС, 7 декабря. Тренерский штаб сборной Финляндии под руководством Юкки Ялонена объявил состав на второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Финского хоккейного союза.

В состав сборной Финляндии вошли 18 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полностью состав финской команды выглядит следующим образом:

голкиперы - Юхо Олкинуора ("Металлург"), Юсси Рюнняс ("Линчёпинг", Швеция), Янне Ювонен ("Лександ", Швеция);

защитники - Вилле Покка, Оливер Каски (оба - "Авангард"), Никлас Фриман ("Йокерит"), Тони Сунд (рижское "Динамо"), Вели-Матти Виттасмяки ("Северсталь"), Юусо Хиетанен (московское "Динамо"), Отсо Рантакари ("Нефтехимик"), Петтери Линдбом ("Биль", Швейцария), Петтери Никкиля ("Линчёпинг"), Робин Сало ("Эребру", Швеция);

нападающие - Йори Лехтеря ("Спартак"), Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (все - "Йокерит"), Миро Аалтонен (СКА), Йоонас Няттинен ("Северсталь"), Ере Карьялайнен ("Сочи"), Харри Песонен ("Металлург"), Нико Ойямяки ("Линчёпинг"), Юлиус Няттинен ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен (оба - "Сибирь"), Роберт Лейно ("Эребру"), Артту Иломяки ("Лулео", Швеция), Тему Турунен ("Давос", Швейцария).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене". Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря - с чехами и 20 декабря - с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав восемь очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими - финны (3), четвертыми - шведы (1).