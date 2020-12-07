Тарасова считает чемпионат России самым интересным соревнованием по фигурному катанию

Чемпионат России должен пройти в конце декабря в Челябинске. В связи с большим числом заболевших в составе сборной страны и пандемией коронавируса появлялись предположения, что турнир может не состояться.

"Чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона, - сказала Тарасова. - Ожесточенная борьба будет не только у девочек, но и у мальчиков".

"Очень жаль, что так много заболело, но из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются", - добавила она.

В воскресенье воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева победила на пятом этапе Кубка России. Ее основные конкурентки - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Алена Косторная - пропускали соревнования из-за болезни. Также на победу в женском одиночном катании на чемпионате России будут претендовать Александра Трусова и Анна Щербакова.