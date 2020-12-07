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Фигурное катание

Тарасова считает чемпионат России самым интересным соревнованием по фигурному катанию

Заслуженный тренер России полагает, что ожесточенная борьба за победу будет не только у женщин, но и у мужчин
Татьяна Тарасова Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России является самым интересным соревнованием сезона в фигурном катании. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

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Чемпионат России должен пройти в конце декабря в Челябинске. В связи с большим числом заболевших в составе сборной страны и пандемией коронавируса появлялись предположения, что турнир может не состояться.

"Чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона, - сказала Тарасова. - Ожесточенная борьба будет не только у девочек, но и у мальчиков".

"Очень жаль, что так много заболело, но из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются", - добавила она.

В воскресенье воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева победила на пятом этапе Кубка России. Ее основные конкурентки - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Алена Косторная - пропускали соревнования из-за болезни. Также на победу в женском одиночном катании на чемпионате России будут претендовать Александра Трусова и Анна Щербакова.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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