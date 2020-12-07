Губернатор Мурманской области попросил Минспорт поддержать развитие натурбана в регионе

КИРОВСК /Мурманская область/, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился с просьбой к министру спорта России Олегу Матыцину поддержать развитие натурбана в регионе. Он сделал это в ходе двусторонней встречи, состоявшейся после подписания соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Министерством спорта РФ в понедельник в Кировске.

"В Кандалакше много чемпионов по натурбану подготовлено. Натурбан в каком-то смысле специфический для нас вид спорта, мы им гордимся. И тоже хотели бы попросить у вас поддержки, для того чтобы этот вид спорта дальше развивался. Главная проблема, как у всех, конечно, - с одной стороны, активные люди, с другой стороны, нехватка инфраструктуры", - сказал Чибис.

Он добавил, что в ходе двусторонней встречи министр принял просьбу. "Мы проговорили возможность дополнительной поддержки натурбана в Кандалакше", - сказал губернатор.

По информации регионального министерства спорта, для качественной организации тренировочного процесса и соревнований по натурбану в Кандалакше требуется строительство профессионального гидротехнического сооружения, стартового комплекса, подготовка трассы, благоустройство раздевалки для спортсменов и тренеров, а также трибуны для зрителей и системы освещения.

Матыцин отметил, что темпы строительства спортивной инфраструктуры снижать не планируется. Более того, предпочтение будет отдаваться малым городам и тем субъектам, где есть большая заинтересованность руководителей.

"Мы прежде всего будем открыты для диалога с теми субъектами, где видим заинтересованность руководителей, наиболее актуальную потребность и где есть возможность использовать опыт и ресурсы бизнес-сообщества. В Мурманской области мы все эти конструктивные факторы еще раз сегодня увидели, и я очень рад, что мы подписали соглашение, оно является фактически дорожной картой по строительству инфраструктуры для профессионального спорта", - сказал Матыцин.

О кандалакшской школе натурбана

В Кандалакше натурбан развивается с 1985 года, когда была открыта секция на базе профтехучилища № 9. С 1 января 1990 года по решению Кандалакшского горисполкома вместо секции открылась специализированная детско-юношеская спортивная школа по санному спорту, которая, в свою очередь, в 1993 году получила статус школы олимпийского резерва.

За это время подготовлено 3 заслуженных мастера спорта России, 11 мастеров спорта международного класса, 51 мастер спорта России, более 3 тысяч разрядников. На сегодняшний день 30 воспитанников спортивной школы Кандалакши включены в составы сборной России.

Кандалакша - первый город в России, где прошли такие международные соревнования по натурбану, как Праздник Севера, первенство Европы среди юниоров, чемпионат Европы.