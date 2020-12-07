Экс-тренер сборной России считает, что биатлонистка Акимова готова выступать на Кубке мира

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова готова к выступлению на этапах Кубка мира, но ответственность за формирование состава сборной лежит на тренерском штабе. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Николай Лопухов.

Акимова не отобралась в команду на открывавшие сезон этапы Кубка мира в Контиолахти. При этом она одержала несколько побед на этапах Кубка России, которые прошли в конце ноября - начале декабря.

"Она уже вышла на нужный уровень, поэтому для нее, конечно, лучше ехать [на этапы Кубка мира]. Но вопрос ротации сложный - не мой, его решает тренерский штаб, мне не этично в него вмешиваться", - сказал Лопухов, который тренировал спортсменку во время летнего периода подготовки.

Акимовой 30 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Биатлонистка возобновила карьеру перед началом этого сезона после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка.

Тренерский штаб сборной России не будет приглашать Акимову на декабрьские этапы Кубка мира в Хохфильцене. Как отметил главный тренер Валерий Польховский, по техническим причинам она сможет присоединиться к сборной только в январе.