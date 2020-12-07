Стартовал прием заявок от кандидатов в волонтеры Специальной Олимпиады в Казани

ТАСС, 7 декабря. Открыта заявочная кампания для кандидатов в волонтеры зимней Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Поиск волонтеров продлится до мая 2021 года. Жители Казани могут стать волонтерами Игр с 14 лет, жители регионов России и иностранные граждане - с 18. От кандидатов потребуются знание английского языка и готовность участия в Играх в течение всего периода их проведения.

"Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады - одно из самых значимых международных спортивных мероприятий, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Отрадно, что в 2022 году они пройдут в России, в одном из самых спортивных городов нашей страны - Казани. Проведение Игр будет способствовать социализации людей с особенностями интеллекта через занятия спортом, привлечению внимания общества к этой теме, созданию равных возможностей для всех без исключения россиян".

"Волонтеры всегда играют важную роль в проведении любого спортивного мероприятия, и я приглашаю всех активных и неравнодушных граждан присоединиться к команде волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады", - добавил глава Минспорта.

Соревнования пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Специальные Олимпийские игры проводятся с 1968 года, к участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуется не более восьми участников, при этом на пьедестале также восемь мест. На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет между странами, Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.