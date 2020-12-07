Стадион "Фишт" в Сочи готов принять в декабре игры РПЛ и матч сборной России по регби

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Поле стадиона "Фишт" в Сочи готово к проведению в декабре трех игр Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу и матча сборной России по регби. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-тура по спортивному объекту руководитель стадиона Вениамин Богомолов.

В ФК "Сочи" считают, что высказывания Федотова о газоне на "Фиште" были неверно поняты

Футбольный клуб "Сочи" в рамках РПЛ 7 декабря примет грозненский "Ахмат", 12 декабря - "Спартак", 16 декабря - "Динамо". Сборная России по регби встретится со сборной российских клубов 19 декабря на стадионе "Фишт".

"У нас будет очень насыщенный декабрь: за 13 дней пройдут три игры в рамках Российской премьер-лиги по футболу и один матч по регби с участием сборной России. Мы к этому полностью готовы и уверены, что все системы и поле справятся с этими мероприятиями", - сказал Богомолов.

В октябре генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщал ТАСС, что газон олимпийского стадиона находится в больном состоянии.

"Красивое, зеленое футбольное поле и качественное футбольное поле - это не одно и то же, - заметил главный агроном стадиона Дмитрий Кривчиков. - Бывают ситуации, когда красивый газон не соответствует нормам и является травмоопасным, а, бывает, наоборот выглядит газон не очень, но зато его характеристики соответствуют всем стандартам, и он является травмобезопасным. Качество игрового процесса в первую очередь зависит вот от этих параметров, которые проверяет делегат матча от РФС. Сегодня по результатам тестов поле в отличном состоянии, все показатели в пределах нормы, поле стандартное, к матчу все готово, никаких препятствий".

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года, там проводились церемонии открытия и закрытия зимних Игр. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Российской премьер-лиги "Сочи".