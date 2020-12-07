Сборная Швеции назвала состав на Кубок Первого канала. В нем 17 игроков КХЛ

ТАСС, 7 декабря. Тренерский штаб сборной Швеции под руководством Юхана Гарпенлёва объявил состав на второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

В состав вошли 17 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полностью заявка шведской команды выглядит следующим образом:

голкиперы - Андерс Линдбек ("Йокерит"), Магнус Хелльберг (СКА);

защитники - Клас Дальбек (ЦСКА), Оскар Фантенберг, Лукас Бенгтссон (оба - СКА), Лоуренс Пилут ("Трактор"), Виктор Лёв, Джонатан Пудас (оба - "Йокерит"), Филип Хольм ("Металлург");

нападающие - Якоб Берглунд, Понтус Оберг (оба - "Трактор"), Оскар Линдберг, Магнус Пяярви-Свенссон (оба - московское "Динамо" ), Марио Кемпе (ЦСКА), Линус Юханссон ("Нефтехимик"), Деннис Расмуссен ("Металлург"), Мальте Стрёмвалль (СКА), Андреас Вингерли, Еспер Фрёден, Джонатан Берггрен (все - "Шеллефтео", Швеция), Фредрик Карлстрём, Эмиль Петерссон (оба - "Вякшё", Швеция).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене". Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря - с чехами, 20 декабря - с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав 8 очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими - финны (3), четвертыми - шведы (1).