Состав участников чемпионата России по фигурному катанию утвердят в течение двух дней

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в течение двух дней утвердит итоговый состав участников чемпионата России в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

Чемпионат России должен пройти в конце декабря в Челябинске. В связи с большим числом заболевших в составе сборной страны и пандемией коронавируса появлялись предположения, что турнир может не состояться.

"Состав участников чемпионата России в Челябинске будет определен в ближайшее время. Кое-что надо будет уточнять и согласовывать, но, думаю, что в течение пары дней мы завершим формирование списка. Обсуждать кого-то конкретного не хотелось бы, вы узнаете все фамилии участников сразу", - сказал Горшков.