Брагин вызвал в состав сборной России на Кубок Первого канала 28 хоккеистов

ТАСС, 7 декабря. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев включен в состав сборной России на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Сборная России выиграла первый этап Евротура Кубок Карьяла, выступая молодежным составом под руководством главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова. Главным тренером сборной России на турнире будет Валерий Брагин. Также в тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Альберт Лещев, Александр Титов, Александр Бойков, тренер вратарей - Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке - Александр Трошин.

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Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: вратари - Александр Самонов, Михаил Бердин (оба - СКА), Иван Федотов ("Трактор"); защитники - Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все - СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба - "Ак Барс"), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба - "Металлург"); нападающие - Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" М), Андрей Чибисов ("Металлург"), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба - "Авангард"), Егор Коршков ("Локомотив"), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все - ЦСКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"). Капитаном команды будет Шипачев. "В команду вызваны три вратаря и пять пятерок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами, четыре хоккеиста в составе 2000 года рождения", - прокомментировал выбор состава главный тренер сборной Валерий Брагин.

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