Шипачев будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала. Об этом главный тренер команды Валерий Брагин сообщил пресс-службе Федерации хоккея России.

В понедельник был оглашен состав сборной России на турнир.

"Самый опытный игрок Вадим Шипачев, он будет назначен капитаном команды. К сожалению, мы недосчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери", - сказал Брагин.

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене", вмещающей 12,1 тыс. человек. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на матчи сборной России. Трибуны разрешено заполнять не более чем на 25%.

Сборная России выиграла первый этап Евротура, Кубок Карьяла, выступая молодежным составом под руководством главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.