Сборная России по санному спорту в полном составе выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту успешно прошла тестирование на коронавирус и в полном составе выступит на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет с 12 по 13 декабря в германском Оберхофе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Российская команда стала второй в эстафете на этапе КМ по санному спорту

В понедельник команда приехала в Оберхоф после выступления на этапе Кубка мира в германском Альтенберге и прошла обязательное тестирование на коронавирус.

"Сейчас мы получили результаты тестирования, они отрицательные. У нас все хорошо", - сообщил Чудинов. 9 декабря пройдут первые официальные тренировки.

На этапе Кубка мира в Оберхофе выступят Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и двухместные экипажи Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов и Владислав Южаков / Юрий Прохоров.