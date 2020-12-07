Буре назвал вызов в сборную России на Кубок Первого канала 11 игроков СКА верным решением

В понедельник стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала. Из СКА в российскую команду вызваны вратари Александр Самонов, Михаил Бердин, защитники Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин, нападающие Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов. Сборную России тренирует наставник СКА Валерий Брагин.

"Внимательно изучил состав сборной России на Кубок Первого канала, - сказал Буре. - Я лично, как и многие любители хоккея, с нетерпением жду этот турнир, все-таки мы не так часто видим нашу сборную. С удовольствием смотрел, как наша молодая команда, по сути молодежная сборная, разобралась со взрослыми соперниками на Кубке Карьяла, а теперь хочется увидеть всех наших сильнейших игроков, кто выступает в КХЛ".

"Думаю, что из ЦСКА, сильнейшей на настоящий момент команды нашей лиги, могло быть больше игроков, но, например, ее лидеры Максим Шалунов и Антон Слепышев травмированы. То, что из СКА сразу 11 человек, меня совсем не удивляет. Тренеры СКА и сборной работают по одной системе, и игроки не подстраиваются под нее, а сходу выполняют требования. Вообще, в составе сборной учтены и клубные связки, так что с сыгранностью и взаимопониманием проблем быть не должно, это правильное решение", - добавил Буре.

Также Павел Буре отметил важность турнира в контексте подготовки сборной России к чемпионату мира. "Предстоящий Кубок Первого канала - очень важный турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира. Состав, который сыграет на нем, будет во многом похожим на тот, что поедет на ЧМ-2021, так как игроков НХЛ, вне зависимости, состоится сезон за океаном или нет, мы вряд ли увидим в большом количестве", - отметил он.

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене", вмещающей 12,1 тыс. человек. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на матчи сборной России. Трибуны разрешено заполнять не более чем на 25%. 17 декабря российская команда проведет матч против сборной Швеции, 19 декабря сыграет с чехами, 20 декабря - с финнами.