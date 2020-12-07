Матыцин поучаствовал в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Апатитах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса "Вертикаль" в Апатитах, построенного в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Министерством спорта в команде с Мурманской областью и Апатитами построен еще один спортивный объект в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", - сказал Матыцин. - Уверен, комплекс "Вертикаль" подарит много радости жителям и гостям Апатитов, здесь будут воспитаны чемпионы, которые прославят свой край".

"Огромное спасибо всем тем организаторам, спортсменам, тренерам, которые в это непростое время обеспечивают северянам активный образ жизни, - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Это точно не последний объект: в следующем году благодаря поддержке министра мы начнем строить еще два ФОКа - в Заозерске и Кандалакше. Спортсменам - удачи".

После открытия комплекса Матыцин вручил удостоверения мастеров спорта России лыжникам Станиславе Жмуцкой и Алексею Лупандину, пауэрлифтерам Андрею Родичеву и Юлии Файзулиной. Судье по спортивной борьбе Александру Сытнику была присвоена квалификация "судья всероссийской категории".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.