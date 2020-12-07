Хоккеист "Салавата Юлаева" лицом заблокировал шайбу и получил травму в игре КХЛ

ТАСС, 7 декабря. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Эдуард Гиматов лицом заблокировал шайбу после броска соперника в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга". Встреча проходит в Уфе.
Форвард в падении заблокировал бросок соперника, шайба попала ему в лицо, в связи с чем у Гиматова открылось сильное кровотечение.
Гиматов блокирует бросок и заканчивает отложенный розыгрыш большинства Металлурга ценой своей крови. pic.twitter.com/SUoiViUcu4— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) December 7, 2020
На данный момент в матче идет третий период, счет 2:1 в пользу гостей.