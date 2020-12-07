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КХЛ

Хоккеист "Салавата Юлаева" лицом заблокировал шайбу и получил травму в игре КХЛ

У Эдуарда Гиматова открылось сильное кровотечение

ТАСС, 7 декабря. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Эдуард Гиматов лицом заблокировал шайбу после броска соперника в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга". Встреча проходит в Уфе.

Форвард в падении заблокировал бросок соперника, шайба попала ему в лицо, в связи с чем у Гиматова открылось сильное кровотечение.

На данный момент в матче идет третий период, счет 2:1 в пользу гостей.

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