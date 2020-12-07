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Биатлон

Тесты на коронавирус двух биатлонистов из Румынии и Молдавии дали положительный результат

Оба спортсмена будут помещены на карантин, продолжительность которого составит семь дней

ТАСС, 7 декабря. Заключительное тестирование участников этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти выявило коронавирус у двух спортсменов из Румынии и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Отмечается, что оба спортсмена будут помещены на карантин. На прошлой неделе они уже были на карантине, так как они контактировали с членами команд, у которых коронавирус был обнаружен ранее. Продолжительность карантина составит семь дней.

Перед стартом сезона коронавирус был обнаружен у российского биатлониста Антона Бабикова. Спортсмен вместе с партнером по команде Евгением Гараничевым был помещен на карантин.

Следующие два этапа Кубка мира пройдут в австрийском Хохфильцене с 11 по 20 декабря. Гараничев и Бабиков вошли в состав российской команды на эти соревнования.

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