МОК временно отстранил руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии от Игр

ТАСС, 7 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

НОК Белоруссии возглавляет президент страны Александр Лукашенко. Ранее Бах заявил, что Международный олимпийский комитет продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии. Тогда он отмечал, что НОК Белоруссии может быть подвергнут санкциям в случае выявления нарушений. В конце октября сообщалось, что МОК получил доклады по вопросу возможного нарушения Олимпийской хартии в Белоруссии.

"МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации, - сказал Бах. - По этой причине МОК принял следующие временные меры. Во-первых, исключить нынешних членов исполкома НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко, как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии. Во-вторых, приостановить финансирование НОК Белоруссии, за исключением выплат, которые касаются подготовки к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов".

"В-третьих, МОК попросил все международные федерации удостовериться, что белорусские спортсмены будут допущены ко всем квалификационным соревнованиям вне зависимости от их политических взглядов. В-четвертых, приостановить все переговоры, которые касаются проведения в Белоруссии будущих мероприятий МОК. МОК продолжит следить за ситуацией", - добавил Томас Бах