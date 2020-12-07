Россиянин Эмеев проведет бой против Завады 17 января в UFC

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боец Рамазан Эмеев проведет поединок против немца Дэвида Завады 17 января на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Рамазан Эмеев проведет бой против Завады 17 января", - сказал собеседник агентства.

Завада известен российским болельщикам тем, что победил удушающим приемом Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC в Москве. Также известно, что спортсмен из Германии выступает с одной почкой. Всего на его счету 17 побед и пять поражений.

В активе Эмеева 19 побед и четыре поражения.