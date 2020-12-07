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Летние олимпийские виды спорта

МОК сократил количество разыгрываемых медалей на Играх-2024 в Париже

Также уменьшится число участников Олимпиады
© AP Photo/Francois Mori

ТАСС, 7 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество разыгрываемых медалей на Играх-2024, которые пройдут в Париже. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

"Исполком МОК, рассмотрев предложения комиссии по олимпийской программе, не принял ни одного из 41 события (виды спорта или дисциплины, которые рассматривались для включения в программу Игр). Напротив, число медальных событий было сокращено с 339 до 329. МОК также ограничил общее число участников Олимпиады до 10 500, учитывая все виды спорта. Это на 600 меньше, чем мы ожидаем в Токио", - сказал Бах.

"Мы ожидаем, что в Играх примет участие равное количество мужчин и женщин - 50 на 50. В Париже мы хотим добиться полного гендерного равенства", - добавил глава МОК.

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Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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