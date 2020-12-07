МОК сократил программу соревнований по тяжелой атлетике на Играх в Париже

ТАСС, 7 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр - 2024 в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

"В Рио квота для тяжелой атлетики была 260 спортсменов, после она уже была сокращена к Токио до 196, в Париже квота будет 120, - сказал Макконнелл. - Также в тяжелой атлетике было сокращено число комплектов медалей - с 14 до 10. Были упразднены по две весовые категории у мужчин и у женщин. Но при этом МОК еще не подтвердил проведение соревнований по тяжелой атлетике в Париже".

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна. МОК выразил обеспокоенность в связи с этим решением.