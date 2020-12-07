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ЧМ-2022 по футболу

Стал известен состав всех групп отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года

В финальной части мирового первенства выступят 13 европейских сборных
© EPA-EFE/Kurt Schorrer

ТАСС, 7 декабря. Определился состав групп квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Церемония жеребьевки прошла в Цюрихе.

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Структура турнира

В европейском отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре примут участие рекордные 55 сборных. Они будут разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, попадут в плей-офф.

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Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом пути будут сыграны полуфиналы и финал. Три победителя отберутся в финальную часть чемпионата мира. Таким образом, в финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 европейских сборных.

Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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