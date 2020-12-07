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ЧМ-2022 по футболу

Колосков: сборная России по футболу поборется за первое место в отборочной группе ЧМ-2022

Почетный президент РФС прокомментировал итоги жеребьевки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты сборной России имеют все возможности побороться за первое место в группе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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Жеребьевка квалификации состоялась в понедельник. Сборная России сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

"Удачная жеребьевка. У меня нет стопроцентной уверенности, но я убежден, что мы сможем побороться за первое место в группе. Это будет зависеть от того, будет ли полный состав, не будет ли травмированных, в какой форме будут лидеры, основной вратарь", - сказал Колосков.

По его словам, сборной России лучше сыграть с главными конкурентами в летний период.

Первый тур отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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