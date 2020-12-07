Черчесов: сборная России по футболу начнет играть в отборе ЧМ-2022 с чистого листа

ТАСС, 7 декабря. Сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата мира 2022 года с чистого листа. Такое мнение в Youtube-эфире, посвященном жеребьевке квалификации, высказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Первый тур отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года.

"Сядем с тренерским штабом и подумаем, как нам действовать. Начнем отборочный цикл в марте, мы будем играть, можно сказать, с листа - чемпионат только возобновится, молодежь в это время будет на чемпионате Европы. Посмотрим, сможем ли вызывать игроков оттуда", - сказал Черчесов.