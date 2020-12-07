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Бах: IIHF следит за ситуацией вокруг президента белорусской федерации хоккея

Федерацию хоккея Белоруссии возглавляет Дмитрий Басков, член исполкома НОК страны

ТАСС, 7 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) проинформировала Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и обсуждает возможность проведения чемпионата мира по хоккею в этой стране. Об этом Бах заявил на пресс-конференции.

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Ранее МОК принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся члена исполкома НОК Белоруссии Дмитрия Баскова, возглавляющего Федерацию хоккея Белоруссии.

"Мы были проинформированы Международной федерацией хоккея (IIHF), что они инициировали процедуру против президента национальной федерации, который в то же время является членом исполкома НОК Белоруссии. И теперь от IIHF зависит, какие решения будут приняты. Нам сообщили, что они следят очень внимательно за этой ситуацией и обсуждают вопрос проведения чемпионата мира по хоккею. Этот вопрос должен решиться в течение ближайших дней или недель", - сказал Бах.

Белоруссия и Латвия должны принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

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БелоруссияБах, Томас
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