Свищев: болельщики будут ждать от российских футболистов выхода на ЧМ в Катаре

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Болельщики с учетом итогов жеребьевки отборочного турнира будут ждать от сборной России по футболу выхода на чемпионат мира в Катаре. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Сборная России по футболу в квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командами Хорватии и Словакии

"Сборной России под руководством Станислава Черчесова по зубам все команды в отборочной группе к чемпионату мира в Катаре, - сказал Свищев. - Группа получилась достаточно ровной по составу, и мы можем смотреть на отбор со сдержанным оптимизмом. К тому же в России сейчас есть хорошее поколение молодых футболистов, вокруг которых создается костяк национальной команды на будущее. Те же братья Миранчуки, Головин и другие".

"При этом подопечным Черчесова важно не допустить недооценку команд-соперников. Но сборная России уже приучила страну к тому, что она является стабильным участником крупнейших мировых турниров. Поэтому болельщики будут ждать от команды Черчесова только положительного результата", - добавил собеседник агентства.

Соперниками сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре в группе Н будут команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.