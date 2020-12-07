Президент федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Чопозов подал в отставку

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов написал заявление об отставке с этого поста. Об этом Чопозов сообщил ТАСС.

Чопозов возглавил Федерацию фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга 3 сентября нынешнего года. Ранее он занимал должность советника губернатора Новгородской области. Чопозов являлся одним из сторонников введения трансферной системы в российском фигурном катании, идею которой в августе нынешнего года предложил серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух - это произошло после перехода сразу нескольких спортсменов из "Хрустального", где тренирует Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко". Также функционер является сторонником повышения возрастного ценза в фигурном катании.

"Я написал заявление об уходе, не могу разрываться между работой в федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и госслужбой, - сообщил Чопозов. - С одной стороны мне необходимо выстраивать отношения и с нашей федерацией, и с Федерацией фигурного катания на коньках России, и со спортивной общественностью. С другой - я курирую очень много вопросов на госслужбе".

"Все равно я горжусь тем, что успел сделать за короткое время - так, например, танцоры Санкт-Петербурга впервые за долгое время смогли попасть на Гран-при. Надеюсь, что Питер все-таки примет и чемпионат России, мы начали эту работу. Я все равно не буду оставаться в стороне и сделаю максимум для развития фигурного катания и в Санкт-Петербурге, и в России в целом", - подчеркнул Чопозов.