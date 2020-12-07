Черчесов заявил, что сборная России не допустит недооценки соперников в отборе на ЧМ-2022

ТАСС, 7 декабря. Сборная России по футболу не допустит недооценки соперников по группе в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной.

"Впервые за время работы нашего тренерского штаба в РФС [Российском футбольном союзе] мы не присутствовали непосредственно на месте проведения жеребьевки, а наблюдали за ней по телевидению. Это тоже новый опыт, но не меньшие эмоции и впечатления", - сказал Черчесов.

"Теперь что касается результатов. Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок, в сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда", - добавил главный тренер сборной России.

Также наставник национальной команды отметил, что пока не очень хорошо знает сборные Словакии и Словении, добавив, что будет "их пристально изучать". "Команды непростые, в частности, в "Легии" у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи", - подчеркнул специалист.

"С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать. Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьевкой мы оказались в третьей корзине, так как неизвестно, что бы было, будь мы во второй. Возможно, пришлось бы соперничать с Германией. Также отмечу, что мы избежали сложных и длинных перелетов, что немаловажно с точки зрения логистики. В общем, ждем расписания матчей и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам", - резюмировал Черчесов.