"Спартак" в овертайме обыграл "Йокерит" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме дома обыграл хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Брагин вызвал в состав сборной России на Кубок Первого канала 28 хоккеистов

На эту тему

В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (17-я минута), Евгений Кулик (21) и Мартин Бакош (61), у проигравших отличились Ессе Йоэнсуу (19) и Вели-Матти Савинайнен (21). В составе "Спартака" форвард Михаил Юньков провел 600-й матч в КХЛ, а нападающий Артем Федоров - 300-й.

В этом сезоне команды провели второй матч, в первой встрече клуб из Финляндии одержал победу со счетом 7:1.

"Спартак" прервал серию из трех поражений. В следующем матче подопечные Олега Знарка 9 декабря примут нижнекамский "Нефтехимик", хельсинкская команда в этот же день на выезде встретится с челябинским "Трактором".

Также в понедельник магнитогорский "Металлург" на выезде переиграл уфимский "Салават Юлаев" (3:1), пекинский "Куньлунь" в гостях оказался сильнее "Нефтехимика" (5:4), СКА дома по буллитам уступил рижскому "Динамо" (3:4).