"Спартак" в овертайме обыграл "Йокерит" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме дома обыграл хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (17-я минута), Евгений Кулик (21) и Мартин Бакош (61), у проигравших отличились Ессе Йоэнсуу (19) и Вели-Матти Савинайнен (21). В составе "Спартака" форвард Михаил Юньков провел 600-й матч в КХЛ, а нападающий Артем Федоров - 300-й.
В этом сезоне команды провели второй матч, в первой встрече клуб из Финляндии одержал победу со счетом 7:1.
"Спартак" прервал серию из трех поражений. В следующем матче подопечные Олега Знарка 9 декабря примут нижнекамский "Нефтехимик", хельсинкская команда в этот же день на выезде встретится с челябинским "Трактором".
Также в понедельник магнитогорский "Металлург" на выезде переиграл уфимский "Салават Юлаев" (3:1), пекинский "Куньлунь" в гостях оказался сильнее "Нефтехимика" (5:4), СКА дома по буллитам уступил рижскому "Динамо" (3:4).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|34
|21
|2
|2
|0
|3
|6
|112-71
|53
|2
|СКА
|35
|19
|1
|1
|4
|1
|9
|107-80
|47
|3
|Локомотив
|33
|15
|4
|2
|1
|3
|8
|93-61
|46
|4
|Динамо М
|33
|16
|3
|0
|2
|2
|10
|100-85
|42
|5
|Динамо Мн
|32
|12
|5
|2
|1
|2
|10
|90-82
|41
|6
|Северсталь
|33
|10
|4
|3
|1
|1
|14
|72-90
|36
|7
|Спартак
|33
|10
|4
|1
|2
|4
|12
|86-94
|36
|8
|Йокерит
|27
|13
|2
|1
|1
|2
|8
|88-63
|35
|9
|Витязь
|33
|10
|2
|3
|2
|1
|15
|92-97
|33
|10
|Сочи
|33
|8
|1
|0
|2
|4
|18
|63-105
|24
|11
|Динамо Р
|32
|2
|1
|2
|2
|3
|22
|58-103
|15
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|35
|18
|2
|4
|1
|3
|7
|107-78
|52
|2
|Авангард
|32
|19
|1
|0
|4
|3
|5
|92-61
|47
|3
|Металлург
|35
|17
|0
|4
|1
|3
|10
|96-80
|46
|4
|Трактор
|34
|18
|2
|1
|1
|1
|11
|90-73
|44
|5
|Салават Юлаев
|36
|13
|3
|4
|1
|2
|13
|101-97
|43
|6
|Автомобилист
|32
|13
|3
|1
|3
|3
|9
|93-87
|40
|7
|Торпедо НН
|33
|10
|3
|3
|1
|3
|13
|93-98
|36
|8
|Сибирь
|34
|13
|2
|0
|3
|1
|15
|88-94
|34
|9
|Барыс
|30
|9
|3
|2
|2
|3
|11
|66-78
|33
|10
|Амур
|35
|9
|3
|1
|2
|0
|20
|81-105
|28
|11
|Нефтехимик
|33
|8
|1
|1
|0
|0
|23
|77-123
|20
|12
|Куньлунь
|33
|7
|0
|0
|1
|4
|21
|76-116
|19