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КХЛ

"Спартак" в овертайме обыграл "Йокерит" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Московский клуб выиграл со счетом 3:2

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме дома обыграл хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

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В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (17-я минута), Евгений Кулик (21) и Мартин Бакош (61), у проигравших отличились Ессе Йоэнсуу (19) и Вели-Матти Савинайнен (21). В составе "Спартака" форвард Михаил Юньков провел 600-й матч в КХЛ, а нападающий Артем Федоров - 300-й.

В этом сезоне команды провели второй матч, в первой встрече клуб из Финляндии одержал победу со счетом 7:1.

"Спартак" прервал серию из трех поражений. В следующем матче подопечные Олега Знарка 9 декабря примут нижнекамский "Нефтехимик", хельсинкская команда в этот же день на выезде встретится с челябинским "Трактором".

Также в понедельник магнитогорский "Металлург" на выезде переиграл уфимский "Салават Юлаев" (3:1), пекинский "Куньлунь" в гостях оказался сильнее "Нефтехимика" (5:4), СКА дома по буллитам уступил рижскому "Динамо" (3:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА342122036112-7153
2СКА351911419107-8047
3Локомотив33154213893-6146
4Динамо М3316302210100-8542
5Динамо Мн321252121090-8241
6Северсталь331043111472-9036
7Спартак331041241286-9436
8Йокерит27132112888-6335
9Витязь331023211592-9733
10Сочи33810241863-10524
11Динамо Р32212232258-10315
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс351824137107-7852
2Авангард32191043592-6147
3Металлург351704131096-8046
4Трактор341821111190-7344
5Салават Юлаев3613341213101-9743
6Автомобилист32133133993-8740
7Торпедо НН331033131393-9836
8Сибирь341320311588-9434
9Барыс30932231166-7833
10Амур35931202081-10528
11Нефтехимик33811002377-12320
12Куньлунь33700142176-11619

 

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