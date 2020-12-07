Бывший тренер сборной Словакии: в отборочной группе с участием россиян нет фаворита

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отборочная группа чемпионата мира по футболу с участием сборных России, Хорватии, Словакии и Словении не имеет фаворита. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер словацкой сборной и подмосковного "Сатурна" Владимир Вайсс.

Жеребьевка прошла в понедельник. Также в группе Н сыграют команды Мальты и Кипра. Вайсс возглавлял сборную Словакии с 2008 по 2012 год.

"Сборные Словакии, России, Словении и Хорватии хорошо знакомы друг с другом, потому что в предыдущих квалификациях неоднократно встречались, - сказал Вайсс. - Конечно, аутсайдеры группы - Кипр и Мальта, а другие четыре команды могут обыграть друг друга, могут быть сюрпризы. В этой группе нет фаворита, хотя по рейтингу это Хорватия".

"В сборной Словакии есть игроки, которые на протяжении 13-14 лет играют на высоком уровне, в первую очередь это капитан команды Марек Гамшик. Вокруг него есть другие футболисты, которые играли на чемпионате мира и чемпионате Европы. Все будет зависеть от того, кто закончит карьеру после чемпионата Европы, это касается и словацкой сборной, и российской, и хорватской. Есть молодые футболисты, которые ждут своего шанса и могут раскрыться на Евро. В марте будут важные игры и для отбора на чемпионат мира, и для подготовки к чемпионату Европы", - добавил он.

В составе сборной России Вайсс выделил капитана Артема Дзюбу. "Он всегда бьется за сборную, много забивает. Есть много талантливых российских футболистов из ЦСКА, есть братья Миранчуки, есть игроки, которые выступают в хороших клубах, например "Монако", - заключил он.