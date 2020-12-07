СМИ: три представителя клуба НБА "Торонто" заразились коронавирусом

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. У трех представителей канадского клуба "Торонто", выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обнаружен новый коронавирус. Об этом в понедельник сообщил телеканал Си-би-си.

В настоящее время они находятся на самоизоляции. Телеканал не уточняет, есть ли среди заразившихся игроки.

Новый сезон НБА стартует 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата каждая команда проведет 72 игры вместо обычных 82. С 5 по 10 марта запланировано проведение звездного уикенда, в конце которого проходит Матч всех звезд НБА. "Торонто" из-за ограничений на канадско-американской границе будет играть домашние матчи в американской Тампе.

Регулярный чемпионат завершится 16 мая 2021 года, после чего между командами, занявшими с седьмого по десятое места в обеих конференциях, состоится мини-турнир за право участия в плей-офф. Седьмая команда конференции сыграет один матч с восьмой, а девятая - с десятой. Победитель первой встречи сразу попадает в плей-офф, а проигравший получит второй шанс в матче с победителем игры между девятым и десятым клубами. Матчи пройдут с 18 по 21 мая. Плей-офф НБА сезона-2020/21 начнется 22 мая и завершится 22 июля.