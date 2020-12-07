Далич: сборные России и Словакии - главные конкуренты хорватов в борьбе за выход на ЧМ

"В большинстве случаев жребий мог быть как лучше, так и хуже, но Хорватия была в первой корзине, и мы не должны отказываться от роли фаворитов, - сказал Далич. - Наша цель - выйти на чемпионат мира, и это группа, в которой мы можем этого добиться. У нас есть Словакия и Россия из второй и третьей корзины - соперники, с которыми мы играли относительно недавно, они будут нашими главными конкурентами в борьбе за первое место. Однако и другие игры тоже будут не из легких. Повторяю, Хорватия является фаворитом, и именно так мы будем позиционировать себя с самого начала".

"Словакия показала себя хорошей командой, они заслуженно отобрались на чемпионат Европы. Мы провели отличную игру в Трнаве, но давайте помнить, что они вели в счете и провели хороший матч в Риеке, у них есть опыт игры с нами, который им пригодится. Сборная России - качественная команда, она показала это против нас на чемпионате мира, после того, как они выбила из турнира Испанию, Словения прогрессировала под руководством Матьяжа Кека, который очень хорошо нас знает и, безусловно, будет иметь особую мотивацию в матчах с нами. Кипр и Мальта - это команды, которые в последнее время показывают, что они крепкие орешки даже для лучших сборных, это нелегкие соперники", - добавил главный тренер хорватской команды.

Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.