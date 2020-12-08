Сокращение и наказание. МОК утвердил программу Игр и отстранил руководство НОК Белоруссии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник принял два важных решения - утвердил программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и наложил санкции на руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, президентом которого является Александр Лукашенко. Заседание исполкома МОК прошло 7 декабря в формате видеоконференции. После его окончания президент организации Томас Бах ответил на вопросы журналистов. Во вступительном слове он сделал акцент на трех темах - на подготовке Токио к перенесенным на 2021 год Олимпийским играм, на наказании руководства НОК Белоруссии и на программе Игр в Париже. Бах вновь выразил уверенность в том, что японская столица, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, успешно проведет Олимпийские игры. МОК совместно с оргкомитетом и властями Японии разрабатывает правила, которые позволят Токио провести полноценные Игры, побывать на которых смогут и иностранные болельщики. Окончательный формат проведения соревнований будет утвержден весной. Политика вновь проникла в спорт Затем президент МОК перешел к вопросу расследования в отношении руководства НОК Белоруссии. Официально оно было начато 25 ноября на основе жалоб, которые поступили от белорусских спортсменов в адрес МОК после августовских выборов президента Белоруссии. В донесениях говорилось о том, что спортсмены лишаются мест в национальных командах и возможности выступать на соревнованиях по причине несогласия с итогами президентских выборов, на которых по решению ЦИК Белоруссии победил Лукашенко.

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МОК, изучив поступившую информацию, наложил на руководство НОК Белоруссии временные санкции. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национального олимпийского комитета. Решение не отразится на спортсменах, они сохранили право представлять свою страну на Играх. "МОК, принимая во внимание полученные утверждения и другие факты, а также ответы, представленные НОК Белоруссии, пришел к выводу, что, по-видимому, нынешнее руководство НОК должным образом не защитило от политической дискриминации белорусских спортсменов, их спортивные федерации или спортивное движение. Это противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии, следовательно серьезно влияет на репутацию олимпийского движения", - сказал Бах. МОК запретил членам исполкома НОК Белоруссии принимать участие во всех своих мероприятиях, включая Олимпийские игры. Решение, в частности, распространяется на президента НОК Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко, который является первым вице-президентом НОК и отвечает за оперативную деятельность организации, и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, против которого были выдвинуты конкретные обвинения. Санкции не распространяются только на чемпионку мира по парусному спорту Татьяну Дроздовскую, поскольку в исполкоме она представляет спортсменов. Также МОК приостановил все финансовые выплаты НОК Белоруссии, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Олимпийские стипендии белорусским спортсменам теперь будут выплачиваться напрямую, не через национальный комитет. МОК обратился к международным федерациям с просьбой допустить к участию в квалификационных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм всех белорусских спортсменов, имеющих на это право. НОК Белоруссии на это решение пока не отреагировал. Новая программа После этого Бах рассказал о соревновательной программе Игр в Париже. Она будет существенно скорректирована. Как и предполагалось, во французской столице будут впервые разыграны медали в брейк-дансе. Сохранят олимпийскую прописку новички - серфинг, скейтбординг и скалолазание, чей дебют состоится в Токио.

Breaking will make its Olympic Games debut, building on the success of the sport at the Youth Olympic Games Buenos Aires 2018.pic.twitter.com/ZthK3ZRxIv — Olympics (@Olympics) December 7, 2020

Однако появление новых видов спорта не приведет к расширению соревновательной программы. Напротив, она будет сокращена: число разыгрываемых комплектов медалей уменьшится с 339 до 329. МОК также ограничил общее число участников Олимпиады до 10 500. Это на 600 спортсменов меньше, чем ожидается на Играх в Токио. В Париже впервые в истории взрослых Олимпиад будет достигнуто гендерное равенство. Поможет этому увеличение числа смешанных соревнований - с 18 до 22.