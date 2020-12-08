Агапитов: решение о сокращении программы тяжелой атлетики на Играх в Париже было ожидаемым

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) сократить программу тяжелой атлетики на Олимпийских играх 2024 года в Париже было ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Ранее МОК объявил, что на Играх во Франции квота тяжелоатлетов будет уменьшена до 120 человек. В Токио она будет составлять 190 спортсменов.

"Это было ожидаемое решение, продиктованное несколькими факторами, ставшими результатом управления последних десятилетий. Остается надеяться, что должные реформы нашего спорта изменят систему управления IWF. Будут исключены двойные стандарты, поддержка культуры допинга, мошенничество и кумовство. Это позволит восстановить доверие к IWF и даст толчок новому развитию мировой тяжелой атлетики - фундаментальному, интереснейшему, зрелищному виду спорта", - сказал Агапитов.

МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр - 2024 в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна. МОК выразил обеспокоенность в связи с этим решением.