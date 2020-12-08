УЕФА 8 декабря утвердит расписание отборочных матчей ЧМ-2022

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердит расписание отборочных матчей чемпионата мира 2022 года в европейской зоне во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
"Расписание матчей будет окончательно утверждено УЕФА 8 декабря", - сообщили в пресс-службе ФИФА.
Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года, завершится основной квалификационный этап 16 октября, матчи дополнительного раунда отбора состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.
Жеребьевка квалификационного турнира состоялась в понедельник. Сборная России в группе Н сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.