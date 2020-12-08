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ЧМ-2022 по футболу

УЕФА 8 декабря утвердит расписание отборочных матчей ЧМ-2022

В понедельник состоялась жеребьевка квалификационного турнира

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердит расписание отборочных матчей чемпионата мира 2022 года в европейской зоне во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

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"Расписание матчей будет окончательно утверждено УЕФА 8 декабря", - сообщили в пресс-службе ФИФА.

Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года, завершится основной квалификационный этап 16 октября, матчи дополнительного раунда отбора состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.

Жеребьевка квалификационного турнира состоялась в понедельник. Сборная России в группе Н сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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