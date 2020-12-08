Футболисты "Зенита" проведут заключительный матч в еврокубках сезона-2020/21

ТАСС, 8 декабря. Петербургский "Зенит", досрочно занявший последнее место в группе F Лиги чемпионов, проведет заключительную игру в еврокубках нынешнего сезона дома против дортмундской "Боруссии". "Краснодар", обеспечивший себе третье место в группе E и выход в плей-офф Лиги Европы, в последнем туре встретится в Лондоне с английским "Челси".

Если в прошлом году петербургский клуб вылетел из еврокубков только по итогам последнего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:3), то в этот раз "Зенит" лишился всех шансов на продолжение борьбы уже за тур до окончания стадии. Действующий чемпион России, как всегда, был полон амбиций, однако игра у него не задалась с первого тура. Неожиданное поражение от считавшегося аутсайдером бельгийского "Брюгге", безвольная игра в Дортмунде, упущенная победа над игравшим без ряда основных игроков итальянским "Лацио" и поражение в Риме привели "Зенит" в тупик. Сюда стоит добавить травмы ключевых игроков, а также изматывающий календарь с обилием выездных матчей.

Игра с "Боруссией" будет фактически товарищеской, однако главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что его команда не намерена расслабляться. К тому же этот матч станет своего рода репетицией перед встречами Тинькофф - Российской премьер-лиги с московскими "Динамо" и "Спартаком". "Что касается наших матчей в чемпионате России, то нам нужно сейчас проводить наших игроков через матч [с "Боруссией"] не в ущерб командным действиям, чтобы к следующей игре все были в строю", - сказал Семак.

Стоит отметить, что впервые российский клуб играет дома в последнем туре Лиги чемпионов. Связано это с тем, что на домашнем стадионе "Зенита" есть возможность проводить встречи под крышей, соблюдая оптимальную температуру. "Боруссия", уже вышедшая в 1/8 финала Лиги чемпионов, может позволить себе сыграть неосновным составом. Пока неизвестно, появится ли в основе российского клуба защитник Деян Ловрен. Встреча начнется в 20:55 мск.

Матч последнего тура ничего не будет решать и для "Краснодара". Команда Мурада Мусаева обыграла в пятом туре французский "Ренн" (1:0) и обеспечила себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. "Челси" же гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 мск.