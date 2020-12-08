Группа "Славяне". Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата мира 2022 года. Жеребьевка прошла в понедельник в Цюрихе.

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Российские футболисты сыграют в группе Н, где встретятся со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года, завершится основной квалификационный этап 16 октября. Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Для того чтобы напрямую попасть на чемпионат мира, россиянам нужно занять первое место в группе по итогам двухкругового турнира, в котором каждая сборная сыграет с каждой командой дома и в гостях. Шанс пройти дальше будет у сборных, занявших вторые места в группах, а также у двух лучших команд из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, но победивших в своих группах Лиги наций. Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. Будут сыграны шесть полуфиналов и три финала. Их победителю отберутся в финальную часть мирового первенства. Таким образом, на чемпионат мира 2022 года попадут 13 европейских сборных. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС назвал жеребьевку удачной. "У меня нет стопроцентной уверенности, но я убежден, что мы сможем побороться за первое место в группе. Это будет зависеть от того, будет ли полный состав, не будет ли травмированных, в какой форме будут лидеры, основной вратарь", - отметил он. Хорватский долг Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подробно высказал свое мнение по каждому из будущих соперников, не забыв упомянуть и "должок перед командой Хорватии". Россияне уступили хорватам в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года. Тогда судьбу встречи решила серия пенальти, в которой удачливей оказались хорватские футболисты.

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"Группа достаточно ровная и интересная. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки, очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда, - отметил Черчесов. - Команды Словакии и Словении - непростые, в частности, в "Легии" у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом". "С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы, хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать. Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьевкой мы оказались в третьей корзине. Неизвестно, что бы было, будь мы во второй, возможно, пришлось бы соперничать с Германией", - добавил Черчесов. Наставник сборной Хорватии Златко Далич считает россиян и словаков главными конкурентами в группе. "Наша цель - выйти на чемпионат мира, и это группа, в которой мы можем этого добиться, - заявил специалист. - У нас есть Словакия и Россия из второй и третьей корзины - соперники, с которыми мы играли относительно недавно, они будут нашими главными конкурентами в борьбе за первое место, однако и другие игры тоже будут не из легких. Повторяю, Хорватия является фаворитом, и именно так мы будем позиционировать себя с самого начала". "Сборная России - качественная команда, она показала это против нас на чемпионате мира, после того, как выбила из турнира Испанию, - добавил Далич. - Словения прогрессировала под руководством Матьяжа Кека, который очень хорошо нас знает и, безусловно, будет иметь особую мотивацию в матчах с нами. Кипр и Мальта - это команды, которые в последнее время показывают, что они крепкие орешки даже для лучших сборных, это нелегкие соперники". Расписание и логистика Точного календаря игр сборной России в квалификации пока нет, но бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин призвал обеспечить футболистов оптимальными условиями для подготовки.

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