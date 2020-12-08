Агент Поля Погба заявил, что футболист может вернуться в "Ювентус"

ТАСС, 8 декабря. Французский полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в итальянский "Ювентус". Об этом заявил агент футболиста Мино Райола, комментарий которого приводит журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

"Да, Погба может вернуться в "Ювентус". Он несчастлив в "Манчестер Юнайтед", - сказал Райола.

Контракт 27-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее Sky Sport сообщал, что "Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Погба провел за команду восемь матчей и забил один гол.

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году из итальянского "Ювентуса", сумма трансфера составила €105 млн и стала рекордной для английского клуба. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента.

Выступая за "Манчестер Юнайтед", Погба выиграл Лигу Европы. С "Ювентусом" француз четыре раза стал чемпионом Италии, дважды - обладателем Кубка Италии, трижды - Суперкубка Италии. В 2018 году в составе сборной Франции Погба стал чемпионом мира. Также вместе с национальной командой он стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.