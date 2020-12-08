СМИ: НХЛ планирует старт нового сезона на 13 января

ТАСС, 8 декабря. Предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может начаться 13 января, в рамках регулярного чемпионата команды проведут по 56 игр вместо обычных 82. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.
По его информации, лига и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) решили финансовые вопросы и планируют старт сезона на 13 января.
Both sides targeting Jan. 13 start to season in order to get 56-game sked but even with financials no longer an issue as @DarrenDreger first reported, still some work to be done on protocols, schedule, critical date, etc, plus subject to NHL BOG and NHLPA executive board approval https://t.co/ESSjY94Slt— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 8, 2020
Ранее Лебрюн сообщал, что новый сезон НХЛ стартует 15 января. Также, по его информации, несколько клубов лиги изучают возможность проведения матчей предстоящего сезона на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы. Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4:2 в финальной серии.