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НХЛ

СМИ: НХЛ планирует старт нового сезона на 13 января

В рамках регулярного чемпионата команды проведут по 56 игр

ТАСС, 8 декабря. Предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может начаться 13 января, в рамках регулярного чемпионата команды проведут по 56 игр вместо обычных 82. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

По его информации, лига и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) решили финансовые вопросы и планируют старт сезона на 13 января.

Ранее Лебрюн сообщал, что новый сезон НХЛ стартует 15 января. Также, по его информации, несколько клубов лиги изучают возможность проведения матчей предстоящего сезона на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы. Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4:2 в финальной серии.

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