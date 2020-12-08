СМИ: НХЛ планирует старт нового сезона на 13 января

ТАСС, 8 декабря. Предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может начаться 13 января, в рамках регулярного чемпионата команды проведут по 56 игр вместо обычных 82. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

По его информации, лига и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) решили финансовые вопросы и планируют старт сезона на 13 января.